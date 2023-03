Sarri tra i primi a festeggiare lo scudetto Napoli, ha un pensiero tra la squadra di Spalletti e la sua

Maurizio Sarri da Figline è tra i primi a far festa per questo scudetto che bussa alle porte di Napoli. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

Sarri tra i primi a festeggiare lo scudetto Napoli

Come racconta il quotidiano, farà di tutto per non recitare la parte dell'agnello sacrificale venerdì sera:

“Il ko della gara di andata ancora non è riuscito a mandarlo giù, sia pure siano passati praticamente sei mesi […[ Per Sarri la vera distanza tra questo Napoli e il suo è nella panchina: questa piena di alternative, la sua con pochissime pedine di ricambio”

