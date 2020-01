Sarri torna al San Paolo, Il Mattino: scordatevi che possa commuoversi, lui punta dritto all'obiettivo

Notizie Calcio Napoli - Napoli-Juventus, Il Mattino non ha dubbi: Maurizio Sarri non si emozionerà stasera al San Paolo.Ecco quanto si legge:

Scordatevi che Maurizio Sarri possa cedere ai sentimentalismi per il suo ritorno al San Paolo: lui guarda dritto all’obiettivo da raggiungere. Non si è commosso quando con gli azzurri è tornato nella sua Empoli, non si fa prendere certo dalla malinconia quandomette piede sul campo della Fiorentina, l’altra squadra del suo cuore. Stasera si attende i fischi edèprontoalgeloche troverà.