Sarri stravolge la Juve: niente tournée all'estero dal 2020

Notizie Calcio - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, la Juventus l'anno prossimo potrebbe dire addio a partite o tournée all'estero come negli ultimi anni. A spingere per questa soluzione sarebbe soprattutto Sarri:

"Un’estate italiana? A trent’anni dall’inno dei Mondiali 90 (Bennato-Nannini), la Juventus potrebbe svolgere un ritiro tradizionale, senza tournée in Asia o negli Stati Uniti. E’ presto per dare certezze, ma qualcosa inizia a muoversi in vista dell’estate 2020. Per esempio, gli organizzatori dell’International Champions Cup, la competizione internazionale che fa viaggiare i grandi club in tutto il mondo, stanno facendo attente valutazioni sulla prossima edizione: con gli Europei che si disputeranno dal 12 giugno al 12 luglio, è molto probabile che le grandi d’Europa inizino la preparazione senza la stragrande maggioranza dei loro top player, a cui dovranno essere concesse vacanze di almeno tre settimane. Insomma, senza i big c’è il rischio che gli ingaggi in Asia e in Usa diminuiscano drasticamente, rendendo l’affare meno goloso del previsto. Così, se l’ICC non dovesse prendere corpo, molte delle squadre potrebbero riflettere se prendersi una pausa con l’Asia, concedendosi un ritiro normale, magari con qualche settimana passata in montagna. Tra questi c’è anche la Juventus, per la gioia infinita di Maurizio Sarri. L'allenatore è un forte sostenitore di questa soluzione che gli consentirebbe di lavorare con tranquillità sia sotto il profilo tattico che sotto quello atletico".