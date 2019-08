Sarri salta anche Juve-Napoli, Tuttosport: lavora sempre alla Continassa ma evita i contatti, oggi Nedved in conferenza

Ultime calcio - Sarri continua a recarsi allo Juventus Training Center della Continassa quotidianamente (dopo le prime ore della mattinata trascorse a “studiare”) per partecipare alla riunione tecnica con il resto del suo staff: programma le sedute d’allenamento, impartisce compiti e dettami ai colleghi. A seguire, osserva almeno uno spezzone dei lavori della squadra da dietro le vetrate del centro sportivo dagli ambienti che si affacciano sui campi. A seduta finita, Sarri si fa spedire via computer le immagini degli allenamenti (catturate con gli ormai proverbiali droni) ed i dati, le relazioni dello staff.

Come riporta Tuttosport:

"Insomma, si procede limitando l’operato del tecnico all’essenziale. Tecnico che deve evitare di affaticarsi, deve evitare sbalzi di temperatura. Ecco perché a Sarri è stato sconsigliato di sedere in panchina al Tardini e allo Stadium così come - quantomeno nell’immediato, poi si vedrà in base alle evoluzioni del caso - di tenere la classica conferenza stampa della vigilia prevista per quest’oggi. Al suo posto - ore 13.30 - parlerà il vicepresidente Pavel Nedved. Con argomenti che giocoforza vireranno da questioni tattiche a tematiche più mercatizie".