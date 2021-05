Sarri può tornare in Italia? Repubblica: è in prima fila per sostituire Inzaghi alla Lazio, altri tre nomi in lizza

Ultime Serie A - «Rispettiamo il ripensamento di un allenatore e, prima, di un giocatore che per lunghi anni ha legato il suo nome alla famiglia della Lazio e ai tanti successi biancocelesti» . Sono le 20.20, ma il rapporto ventennale tra Simone Inzaghi e la Lazio, che durava dal 1999, si era già interrotto. Ne parla l'edizione romana di Repubblica.

"Nel tardo pomeriggio di ieri Inzaghi ha accettato l’offerta dell’Inter: 4 milioni più uno di bonus, il doppio dei 2,2 milioni offerti dai biancocelesti. Il presidente Lotito, a dir poco furibondo, si sente tradito. Sotto shock la piazza, incredula per il colpo di scena e molto arrabbiata. Il presidente, spiazzato, ora deve trovare l’erede del suo ex pupillo. Saltato Gattuso, in prima fila c’è Sarri. Poi Mihajlovic, Conceicao e Italiano gli altri due nomi per sostituire Inzaghi"