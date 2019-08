Sarri ha la polmonite, ma col Napoli vuole esserci. Gazzetta: chi lo conosce lo descrive dispiaciuto, sofferente e combattivo

Ultimissime calcio Napoli - L'ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri, attualmente alla Juventus, rischia di saltare la prima giornata di campionato sabato a Parma. Niente di grave, perché la polmonite è un’infezione abbastanza frequente, ma con cui comunque non si scherza. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica un ampio focus, di cui vi dedichiamo uno stralcio.

"Chi lo conosce lo descrive molto dispiaciuto oltre che sofferente, ma anche combattivo. Le sue condizioni non preoccupano i medici bianconeri e tutti sperano che Sarri possa riprendersi nel giro di pochi giorni. Anche per evitare equivoci, è stato proprio lui ad autorizzare la società a diffondere sul sito le notizie riguardanti il suo stato di salute. Sarri adesso dovrà seguire la terapia specifica che gli è stata prescritta fino alla completa guarigione. Il tecnico farà il possibile per esserci, ma al momento la sua presenza al Tardini resta in forte dubbio. Se non ce la farà per Parma, poco male. La sfida che Sarri non vuole saltare è la seconda: allo Stadium contro il Napoli"