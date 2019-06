Sarri-Juventus, il nodo sta per sciogliersi: nell'affare può rientrare Emerson Palmieri

Maurizio Sarri e la Juventus: servirà ancora un po' di pazienza, ma l'affare è destinato a concludersi. Tutti vogliono tutti: la Vecchia Signora ha puntato fortemente sul maestro toscano, il tecnico vorrebbe cogliere la grande occasione della vita e nel frattempo entrambe le parti a Londra hanno la volontà di separarsi.

Juventus, Sarri può portare Emerson Palmieri

Come riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, l'allenatore ha già manifestato chiaramente le proprie intenzioni a Marina Granovskaia, la quale ha già scelto il grande ex Frank Lampard come sostituto. A favorire l’operazione - dettaglio non secondario - ci sono poi gli ottimi rapporti tra blues e bianconeri, soprattutto dopo l'affare fatto a gennaio per Gonzalo Higuain. E nella trattativa - rivela il quotidiano - alla fine potrebbe finirci anche Emerson Palmieri, esterno sinistro che piaceva ai bianconeri già prima di lasciare la Roma.

Sarri-Juve, le parole di Jorginho: "Sarebbe tradimento"

Della trattativa, intanto, ieri ne ha parlato anche Jorginho con parole non banali. Il centrocampista italo-brasiliano si è infatti espresso così direttamente dal ritiro della Nazionale di Roberto Mancini: "Un tradimento per i napoletani il passaggio di Sarri alla Juventus? Lo so, è normale che sia così . Il tifoso napoletano aveva e ha mister Sarri nel cuore. Sappiamo come è il popolo napoletano, molto caloroso, ti dà tutto, e quindi per loro sicuramente potrebbe essere un tradimento, perché loro sono fatti così. Però vediamo quello che succederà, non lo sappiamo. Credo che Sarri sia cresciuto molto ed abbia imparato molto in Premier, non soltanto per averci allenato ma anche per essere arrivato in una grandissima squadra, una delle più grandi al mondo. Aver lavorato con giocatori di un certo tipo lo ha aiutato a cresce nel suo modo di vedere e di allenare".