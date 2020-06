Sarri e l’orizzonte cambiato dopo la disfatta col Napoli. CorrSera: la Juve è a caccia del gioco e dei gol per andare in fuga

Ultime calcio - Nove giorni fa, nella notte buia dell’Olimpico, Maurizio Sarri sembrava destinato alla gogna, il futuro alla Juventus a rischio e la sua estate bianconera una specie di calvario. Stasera, contro la peggior difesa del campionato, ha l’occasione di tentare la fuga che non vuol dire chiudere il conto del campionato e mettere in bacheca il suo primo scudetto, il nono consecutivo della Signora, però cambierebbe moltissimo l’orizzonte.

Sarri

Come riporta Il CorrSera:

"Vincere contro il Lecce, missione tutt’altro che impossibile dentro lo Stadium vuoto, significherebbe spingere la Lazio a meno 7 per una notte e l’Inter addirittura a meno 11 per due, rivali stanche e con il morale non certo alle stelle dopo gli ultimi inciampi. Il calcio è mutevole. Basta un alito di vento per cambiare la prospettiva. Sarri è convinto che le critiche ricevute siano esagerate, ma al netto della classifica, ieri buona e stasera magari buonissima, restano i limiti della sua Juve. Non lo hanno preso solo per vincere lo scudetto (Conte e Allegri lo hanno fatto rispettivamente per tre e cinque anni di fila) ma per dare un gioco europeo a una squadra troppo spesso accusata di pensare solo al risultato. Questa battaglia l’allenatore non l’ha vinta. Intanto però può sistemare i conti anche se, in questa pazza estate, bisogna stare attenti alle trappole. Il caldo, gli impegni ravvicinati, la condizione approssimativa, gli infortuni. «Il Lecce gioca meglio in trasferta, non dobbiamo essere superficiali e presuntuosi», l’avvertimento".