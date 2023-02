Santoriello bis, spunta un altro video: il pm può farsi da parte ma ci sarà da riflettere

Di questo passo, scherza un tifoso bianconero su Twitter, il pubblico ministero Ciro Santoriello rischia di ritrovarsi in una serie di Netflix: ieri, sui social, è saltato fuori un altro video nel quale il magistrato fa una battuta sulla Juve.

Ciro Santoriello

Il pm Santoriello può farsi da parte nell'inchiesta Prisma

Come ricorda il Corriere della Sera, è il 20 giugno 2019, due anni prima dell’inizio dell’inchiesta sui conti del club bianconero, che Santoriello sta coordinando insieme all’aggiunto Marco Gianoglio e al collega Mario Bendoni. Le polemiche, divampate due giorni fa con le immagini di un altro convegno, con divagazioni sul pallone sono diventate forti: sono un pm «antijuventino» e «odio la Juve». Battuta detta parlando di un’altra indagine sui bilanci del club (2015 e 2016) per la quale aveva chiesto l’archiviazione. Saranno giorni di riflessione, per decidere se restituire la delega d’indagine nelle mani del Procuratore capo Anna Maria Loreto: e, nel caso, non è detto che sia accettata, vista la stima per il rigore professionale e la preparazione del sostituto procuratore.

