San Siro tabù per Osimhen, CorSport: dall'infortunio a ieri, il nigeriano resta a bocca asciutta

Notizie Napoli calcio. Serata difficile ieri per Victor Osimhen, quasi mai servito a dovere nel corso di Inter-Napoli. Il centravanti nigeriano conferma il cattivo feeling con San Siro, come riportato dal Corriere dello Sport.

Osimhen in difficoltà a San Siro

Un anno fa ci ha rimesso la testa, stavolta ha rischiato di perderla tra i mille pensieri che trascinerà con sé da Milano al rientro a Napoli. Victor Osimhen non ha gran feeling col Meazza e con l'Inter, mette a registro un'altra notte che farebbe bene a dimenticare, certo stavolta solo per motivi tecnici, per la prima sconfitta in campionato e per una prova, singola e collettiva, rivedibile.

Era andata decisamente peggio il 21 novembre 2021 quando, dopo uno scontro aereo con Skriniar, l'attaccante nigeriano rimediò fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro con annessa operazione, lungo stop e mascherina che ancora oggi indossa fiero, tra scaramanzia e protezione.