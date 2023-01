Sampdoria-Napoli, cambi di formazione? Il Mattino anticipa due mosse di Spalletti

La testa del Napoli è già alla Sampdoria, forte è la voglia di ripartire alla grande dopo il ko con l'Inter. Ne parla Il Mattino.

“Tutti disponibili per la sfida, recuperato anche Gaetano. Nella formazione anti-Samp potrebbe esserci qualche novità iniziale: potrebbero avere spazio Mario Rui da terzino sinistro al posto di Olivera e Lozano che potrebbe essere alternato a Politano sulla fascia destra d'attacco.

L'attaccante più pericoloso contro l'Inter è stato Raspadori, è il jolly di attacco: una carta in più che Spalletti potrà continuare a giocarsi a gara in corso oppure dall'inizio in questa seconda parte di stagione”