"Samp, l'antidepressivo è un'impresa d'altri tempi", apre così l'edizione odierna del Secolo XIX, quotidiano genovese che nella sezione dedicata allo sport approfondisce i temi di Napoli-Sampdoria. Di Francesco a Napoli lancia Rigoni e spera in un colpaccio come in passato a Roma, Torino e Milano. L'allenatore dei blucerchiati vira sul 3-4-1-2 con qualche dubbio.