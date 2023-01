Samp, Rincon: "Gabbiadini sarà decisivo. Il Napoli ha fatto divertire chi ama il calcio ma noi vogliamo sfruttare l'effetto Marassi"

Calcio Napoli - Il venezuelano Rincon, centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport parlando anche della sfida di quest'oggi contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

Che peso ha avuto la vittoria col Sassuolo?

«Fondamentale, ha accresciuto l’autostima. Il passato ormai è alle spalle, inutile continuare a pensarci. Eravamo andati in ritiro in Turchia perché volevamo ripartire forte in quello che per noi è un vero e proprio nuovo campionato. Siamo vivi».

C’è un compagno su cui punterebbe per la salvezza?

«Gabbiadini. Si era fatto male proprio con il Sassuolo a febbraio, e di nuovo con il Sassuolo è rinato. So bene quali difficoltà nasconda il recupero dopo un infortunio serio come il suo, ma si è riconfermato il grande leader di cui tutti avevamo bisogno».

Il Napoli ha perso, ma giocando una grande partita a Milano: crede che il ko cambierà il loro modo di giocare contro di voi?

«No, parliamo sempre della squadra che gioca il miglior calcio del campionato. E che ha fatto divertire sinora tutti coloro che amano questo sport. Noi dobbiamo tornare a sfruttare l’effetto-Marassi».