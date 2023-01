Samp-Napoli, Spalletti punta su Ndombele: doppio obiettivo del mister

Napoli Calcio - Tanguy Ndombele titolare questa sera a Marassi per Sampdoria-Napoli. Lo assicura Il Mattino oggi in edicola, evidenziando come nel buio di San Siro, dove un Napoli irriconoscibile ha perso contro l’Inter, Spalletti ha visto forte e chiaro la luce di un ritrovato ex Lione che prenderà il posto di Anguissa non al top della condizione.

Ndombele per Samp-Napoli

"Con Ndombele, infatti, Spalletti conta di aggiungere quei muscoli e quella freschezza utili per spezzare il pressing avversario, ma soprattutto per andare a cercare la superiorità numerica quando ci sarà da attaccare", si legge sul giornale di oggi.