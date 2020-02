Il Mattino - Rete decisiva dell'uomo in quarantena Demme, è la serata in cui tutto va dalla parte giusta: il vento a Napoli è cambiato

Ultimissime calcio Napoli - Trionfa l'azzurro nello stadio della Sampdoria, fra mille difficoltà e ribaltamenti di fronte. In un match con tantissime occasioni da una parte e dall'altra, ma il Napoli ha creato di più e Lorenzo Insigne ha colpito l'ennesimo palo. Il Napoli la vince e va a -9 dalla zona Champions, lontana, ma meno di qualche settimana fa. Trionfa grazie alle reti di Milik, Elmas, Demme e Mertens, che va a -2 dal record di Marek Hamsik.

L'edizione odierna de Il Mattino commenta così la vittoria del Napoli sul campo della Sampdoria:

"Le pene non si sono allontanate. O almeno, non del tutto. Ma con la Sampdoria arrivano quei tre punti che il Napoli voleva e che di colpo consentono di guardare alla classifica con gioie inattese in questa stagione piena di sventure e disavventure. La svolta attesa? Certo è la serata in cui tutto va dalla parte giusta. Ed era ora. E magari anche questo è un segnale. Vince 4-2 il Napoli, dopo essersi fatto rimontare due gol e con la rete decisiva che porta la fine dell'uomo in quarantena, Demme. Una vittoria strappata tra mille patemi, ma anche così va bene per poter rinfrancare lo spirito. Una sofferenza felice, un successo strappato dopo un secondo tempo in cui la squadra di Gattuso è andata spesso in tilt, quasi in soggezione contro un avversario che l'ha messa in difficoltà per l'intensità agonistica. Ma resta un primo tempo dominato, a tratti in maniera spettacolare. Ci vuole una vittoria così, per rinfrancar lo spirito e per capire che finalmente il vento è cambiato, perché non può essere sempre quaresima".