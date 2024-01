Samardzic-Napoli, la trattativa rischia di trasformarsi in un tormentone di mercato

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto in merito al calciomercato Napoli in entrata:

"Lazar Samardzic e il Napoli. La domanda diventa spontanea. La trattativa si trasformerà in un tormentone di mercato? L’affare dura ininterrottamente da una decina di giorni. I fatti: De Laurentiis ha l’intesa con l’Udinese di Pozzo sulla base di 25 milioni, manca quella col papà manager del 21enne centrocampista tedesco naturalizzato serbo. Diritti d’immagine e commissione meritano un approfondimento costante. Da ieri, intanto, c’è anche il terzo incomodo. Il Brighton di Roberto De Zerbi si sarebbe iscritto alla corsa per il talento dell’Udinese. Resta da capire la natura dell’inserimento: proposta concreta oppure solo una mossa per alzare le pretese? Pare che gli inglesi abbiano chiesto informazioni, quindi i prossimi giorni saranno decisivi. Sullo sfondo c’è anche la Juve: Giuntoli lo segue con interesse, ma il Napoli confida ancora di tagliare il traguardo e spera di farlo nelle prossime ore. Di certo, i tempi si sono allungati e l’attesa rappresenta il leit motiv del mercato".