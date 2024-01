Samardzic-Napoli, CorSport: martedì il papà-agente di Lazar in Italia. Non c'è solo il nodo diritti d'immagine

Napoli Calcio - Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, la trattativa per il trasferimento di Lazar Samardzic al Napoli sembra andare un po' per le lunghe. Le chiacchierate tra Pozzo e De Laurentiis proseguono: il presidente del Napoli vuole limare al ribasso la richiesta di 27 milioni da parte del collega friulano. Martedì è atteso in Italia il papà-manager di Lazar.

