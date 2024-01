Samardzic-Napoli, accordo trovato con Udinese e calciatore: cosa si aspetta il centrocampista

Il Napoli è sempre a caccia di un centrocampista e proseguono i colloqui con Samardzic. Il centrocampista tedesco è in uscita dall’Udinese e il Napoli ha trovato l’accordo di massima con il club di Pozzo e con l’entourage del calciatore.

Lazar Samardzic

Samardzic può arrivare in questo inizio settimana

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, si aspetta solo il momento giusto per definire gli ultimi dettagli. Il calciatore, infatti, si aspetta di sbarcare in città già in questa prima parte della settimana e mettersi a disposizione di Mazzarri. Napoli e Udinese hanno trovato l’accordo per 25 milioni circa e anche il giocatore è stato accontentato per quel che riguarda le sue pretese contrattuali.

