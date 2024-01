Samardzic ancora tra Juventus e Napoli: ADL rilancia, ultima offerta più alta al giocatore

Calciomercato Napoli - Napoli che non molla la presa e vuole provare a prendere Samardzic ad ogni costo. Il club azzurro sta cercando di capire la volontà del giocatore che è entrato in contatto anche con la Juventus.

E' da Il Mattino che arrivano delle nuove notizie in merito al possibile acquisto di Samardzic che è conteso tra Juventus e Napoli.

In questo momento Samardzic è conteso da Napoli e Juve e toccherà sciogliere le riserve a stretto giro. Altrimenti De Laurentiis non intende aspettare a lungo e neppure farsi prendere per la gola. Il club azzurro ha messo sul piatto della bilancia un contratto quadriennale con opzione per il quinto anno.

Il patron azzurro proprio ieri ha deciso di spingersi oltre, aumentando l'offerta dell'ingaggio (che parte da due milioni a stagione a salire) per strappare il «si» del calciatore dopo che aveva già incassato un'intesa di massima con l'Udinese. Si tratta però dell'ultima offerta da parte del Napoli: prendere o lasciare. Altrimenti, il club azzurro è pronto ad orientare le sue scelte altrove. La Juve offre uno stipendio leggermente più alto, ma con una durata inferiore del contratto. Staremo a vedere.