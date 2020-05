Salvini propone: "Facciamo giocare Milan e Juve al San Paolo. Il calcio muove 4.5 milardi del PIL"

Serie A - Matteo Salvini, segretario federale di Lega Nord, ha parlato ai microfoni de Il Mattino:

«Non è solo un gioco il calcio, ma un'industria che muove 4,5 miliardi del Pil. Il calcio ossigena anche altri sport. Pensiamo a quanti campetti di periferia, a Napoli e in tutta Italia, sono stati costruiti e mantenuti grazie al calcio dei grandi togliendo tanti ragazzi dalla strada».

Il capo del Carroccio si pone però alcune domande.«Spero si torni in campo, ma la natura stessa del gioco mi lascia alcuni dubbi: come potremo sopportare eventuali casi di positività?».

La soluzione? «Facciamo giocare Juventus o Milan al San Paolo, uno stadio che negli anni 80 ha regalato emozioni fortissime, anche se oggi quel Milan dei duelli con Maradona e Careca non c'è più e neppure quel calcio. Non voglio pensare che domani non ci sia nemmeno più la Serie A».