Salta Perez: era l'unico rinforzo che aveva chiesto Mazzarri, intoppo a causa di Ostigard

Calciomercato Napoli - Salta Perez, un nuovo difensore era l'unico rinforzo che Mazzarri aveva chiesto in questo mercato di riparazione al Napoli. Era stato virtualmente concluso da De Laurentiis in persona il trasferimento del centrale argentino, che aveva trattato con la famiglia Pozzo per Perez, riconoscendo all'Udinese 18 milioni di euro per il suo cartellino. Il primo vero intoppo si è registrato con la contropartita tecnica (Ostigard) che avrebbe accontentato tutti e che ha finito però per far saltare l'operazione. Il Napoli, infatti, intendeva risparmiare sulla cifra pattuita per il sudamericano, inserendo nell'operazione il norvegese con l'Udinese che si sarebbe ritrovata subito un «rincalzo» di lusso al centro della difesa senza rimpiangere troppo Perez. Lo scrive Il Mattino.