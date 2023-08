Salta il trasferimento di Lozano nella Mls, Adl non accetta l'offerta: l'agente ha lasciato il ritiro

Stamane alle 6 italiane si è chiuso il mercato americano, ormai la prospettiva del trasferimento immediato di Lozano nella Mls è quasi impossibile.

Hirving Lozano

Salta il trasferimento di Lozano nella Mls

Il Los Angeles Fc non è andato oltre una proposta di 10 milioni di euro al Napoli mentre al giocatore è stato offerto un triennale a 5,5 milioni di euro a stagione, come riferisce il Corriere del Mezzogiorno. Toccherà al Napoli gestire la situazione del Chucky che ha il contratto in scadenza a giugno 2024, il suo procuratore Barry Whelan ha lasciato il ritiro di Castel Di Sangro.

