Salernitana-Napoli, tifosi azzurri di Salerno e provincia infiltrati all'Arechi: la contromossa della Questura

Calcio Napoli - Salernitana-Napoli spunta già il primo caso scrive il Corriere dello Sport riferendosi al divieto di trasferta per i tifosi azzurri dopo i fatti di domenica scorsa sulla A1. Per quanto riguarda la gara di domenica prossima c'è da fare i conti che sono tanti i tifosi della squadra di Luciano Spalletti residenti nella provincia di Salerno che si recheranno dunque all'Arechi a tifare per Osimhen e soci. Come è noto il settore ospiti sarà chiuso e c'è dunque un elemento di criticità.

Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Domani alle 11 scatterà, invece, la vendita libera, ma solo per i residenti a Salerno e provincia. L’elemento di criticità riguarda il fatto che in provincia di Salerno ci sono molti tifosi del Napoli, soprattutto nell’area nord (agro nocerino-sarnese e Cava de’ Tirreni in particolare). È probabile, quindi, che un numero non trascurabile di persone acquisti regolarmente il biglietto, perché residente in provincia di Salerno, ma venga all’Arechi per tifare Napoli.

La Curva Nord, ovvero il Settore Ospiti, sarà ovviamente chiuso, ma l’intenzione della Questura sarebbe quella di prevedere due zone cuscinetto in Tribuna e nei Distinti, lato Curva Nord, dove poter fare eventualmente confluire quelli che verranno individuati prima o durante il match come tifosi azzurri. Ciò per consentire a tutti di vivere la gara in modo sereno, evitando tensioni. Questa zona cuscinetto, delimitata dagli steward, è già stata prevista in occasione della recente partita col Milan".