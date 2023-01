Salernitana-Napoli, le ultime in casa granata: Nicola prova la difesa a quattro e un 'elastico' tattico

L'allenatore della Salernitana Davide Nicola sta pensando di cambiare l’assetto tattico della squadra in vista del derby contro il Napoli. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Ieri il tecnico ha provato una difesa a quattro, con Daniliuc e Bradaric esterni, Lovato e Gyomber centrali. Candreva in avanti, Vilhena potrebbe fare l’elastico tra linea mediana e trequarti. Dunque, quello che di partenza potrebbe somigliare ad un 4-3-3 si potrebbe in realtà trasformare in un 4-4-2 (con l’arretramento di Candreva sulla linea dei mediani) o in un 4-3-2-1 (con l’avanzamento di Vilhena dietro la punta centrale)"