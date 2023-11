Ultime notizie Napoli - Rudi Garcia potrebbe scegliere dal primo minuto dell’Arechi, contro la Salernitana, lo stesso modulo della ripresa contro il Milan. Ne parla Tuttosport.

La buona notizia per il coach francese riguarda Juan Jesus:

“Il difensore brasiliano alla ripresa degli allenamenti di ieri ha lavorato quasi per intero con la squadra e dunque sabato nel derby potrebbe tornare a disposizione. Non dal primo minuto, ma almeno in panchina come alternativa alla coppia Rrahmani-Ostigard”