Salernitana-Napoli, CorSport e le scelte di formazione di Spalletti

Oggi se ne saprà di più sul destino di Kvaratskhelia in vista del derby del Napoli contro la Salernitana. Resiste il dubbio principale che sarà sciolto solo nelle prossime ore: ci sarà, oppure no, all'Arechi? Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"In caso di assenza iniziale, Elmas è in vantaggio su Raspadori. Spalletti, intanto, riflette sulla formazione: tornerà a puntare sui titolarissimi. Davanti a Meret riecco Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui, a centrocampo Lobotka e Anguissa con Zielinski, in attacco Osimhen unica certezza in attesa di sciogliere il dubbio Kvara e dopo aver risolto il classico ballottaggio Lozano-Politano sulla destra"