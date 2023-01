Salernitana-Napoli, aree cuscinetto in Tribuna e Distinti per separare i tifosi azzurri dai granata! Forze dell’ordine già al lavoro

Reagire all’umiliante sconfitta di Bergamo e provare a contenere il Napoli per tentare di strappare almeno un punto. Questo l’obiettivo della Salernitana alla vigilia della sfida con la capolista, come racconta il Corriere dello Sport.

"È stata una settimana ricca di colpi di scena, ma è chiaro che tocca alla squadra, oltre che al reintegrato Nicola, reagire con quella determinazione e quella cattiveria agonistica viste fino al match dell’Olimpico con la Lazio.

Curva Nord chiusa e “aree cuscinetto” definite in Tribuna e nei Distinti, dove eventualmente far confluire i tifosi azzurri che hanno potuto acquistare il biglietto in quanto residenti in provincia di Salerno. Forze dell’ordine al lavoro già da domani mattina"