Salernitana, il dg Fabiani assicura: "Lotito ha venduto! Tutto regolare, saremo in Serie A"

Ultimissime notizie Serie A. «Tutto in regola, ormai Lotito e Mezzaroma hanno ceduto e come prescrivono le carte federali l’acquirente interessato prima che ai giornali deve dirlo alla Salernitana 2021 del generale Marchetti. Il trust è in vigore dal 1985 e già per il risanamento o altro è stato utilizzato. Aspettiamo fiduciosi il responso della Figc ma nel contempo rassicuriamo i tifosi della Salernitana: tutto secondo regola per salvaguardare il patrimonio sportivo e una serie A conquistata sul campo fino all’ultima goccia di sudore»: parole di Angelo Fabiani, direttore generale della Salernitana in una intervista esclusiva al Tg Rai Campania. «La società ha completato la documentazione per cedere entro 6 mesi la proprietà tra i detentori del trust e nuovi acquirenti senz’altro interessati ad un club di serie A», ha aggiunto Fabiani. Lo riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno.

Salernitana in Serie A

E dopo il sindaco di Salerno è sceso in campo anche l’assessore allo sport del Comune Angelo Caramanno che, infastidito per alcune ingerenze politiche e per le voci che parlano di una Salernitana esclusa, ha dichiarato: «Mi sembra evidente che in trenta giorni non si potesse imbastire una trattativa seria e concreta, con questo trust si è posta fine in modo inequivocabile alla gestione Lotito-Mezzaroma. Chi pensa di prendere il nostro posto in serie A se lo togliesse dalla testa, saremmo al fianco della Salernitana sempre e in ogni sede per tutelare il merito sportivo. A noi piace vincere sul campo, è all’Arechi che difenderemo la categoria nella quale sicuramente giocheremo e con pieno merito».