Corbo esalta Iervolino e svela: "Presidente riformista per il calcio, piace a De Laurentiis ed hanno un progetto insieme"

Notizie calcio. L'addio di Sabatini alla Salernitana che creato non poco scalpore, dopo la clamorosa rimonta fino alla salvezza. Alla base della separazione ci sono stati dei dissapori che il presidente Iervolino sulla questione commissioni agli agenti.

Della vicenda ha parlato Antonio Corbo su Repubblica, esaltando l'operato di Iervolino e parlando anche del suo rapporto con De Laurentiis:

Ora Iervolino gli dimostra che il calcio può essere anche un altro, e non deve soccombere ai procuratori. Un presidente riformista piace a De Laurentiis. I due sono amici. Fanno tandem da quando Iervolino ha bruscamente strappato a cifre basse la Salernitana all’arcigno Lotito. Dividono con i rappresentanti dei fondi di investimento un progetto in Lega: produrre le telecronache e rivenderle, superando la granitica opposizione delle pay- tv. Quest’anno erano 9 su 20, con De Laurentiis decimo anello della catena. Ma quello dei fondi risolleva anche la sua immagine. La sua spigolosa avarizia nella lotta ai procuratori e nei rinnovi. È stato tra i primi a considerare azienda un club. Le quote per sé e i suoi familiari sono iscritte nei bilanci. Anche i fondi di investimento entrano nel calcio per produrre profitti.