Salernitana, Di Tacchio in quarantena e multato dalle forze dell'ordine: "Chiedo scusa, è stata una leggerezza"

Notizie calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Francesco Di Tacchio, capitano della Salernitana, sorpreso a fare una mini festa privata il giorno del suo compleanno: "Strano a pensarlo considerando la professionalità che ha sempre contraddistinto il calciatore Di Tacchio, che non a caso (attraverso il procuratore Giuffredi) si è detto «dispiaciuto. Chiedo scusa, è stata una leggerezza». Nella notte tra il 19 e il 20 aprile, il capitano ha accolto nella sua abitazione Mantovani, Migliorini, Lopez e Giannetti, tutti residenti nello stesso stabile in una zona residenziale di Salerno. Ma la serata trascorsa tra sorrisi, qualche brindisi e un po’ di musica si è conclusa nel modo meno atteso (per loro) e più logico per tutti: alla porta di casa hanno bussato i carabinieri, che sarebbero stati allertati da alcuni vicini, insospettiti dalla musica a volume un po’ troppo elevato proveniente dall’abitazione del calciatore. Così la notte del 30esimo compleanno di Di Tacchio e dei suoi compagni si è conclusa nel modo peggiore: segnalazione all’Asl, isolamento domiciliare per 14 giorni e multa di 400 euro"