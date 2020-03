Napoli, l'ex preparatore Saccone bloccato in Kosovo per il Coronavirus: "Ho scritto subito a Gabbiadini"

Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli attualmente al Gjiliani, squadra del campionato del Kosovo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino:

«Inizialmente non sapevamo che tipo di sospensione ci sarebbe stata al campionato. E poi hanno chiuso le frontiere. Muoversi è difficile visto che i voli non ci sono. La comunicazione ufficiale è arrivata a poche ore dall’inizio delle gare dello scorso fine settimana. Ho vissuto tutto il periodo di Mazzarri, l’era Benitez e sono andato via dopo il primo anno di Sarri: ho saputo di Gabbiadini che è risultato positivo al coronavirus e gli ho subito scritto per assicurarmi che stesse meglio»