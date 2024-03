Sacchi: "Vi spiego l'errore che ha commesso il Napoli con Ancelotti"

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Mattino in edicola oggi. Ecco un breve stralcio delle sue parole in cui Sacchi si sofferma sugli errori commessi durante la gestione Ancelotti:



"Il Napoli non ha mai amato i tecnici tattici, ha sempre puntato sugli strateghi. Una delle squadre più belle viste in Italia negli ultimi decenni è il Napoli di Sarri. Da allora, quella è stata la linea scelta dal presidente: con Ancelotti non ha avuto pazienza e ha sbagliato a non aspettare che i tempi maturassero. Poi ha puntato su Luciano, un altro che pensa che il gioco e il risultato arrivino insieme, con il lavoro. Però, in estate, ha perso la strada. Si è smarrito. Ora con Calzona, cresciuto nella scuola di Sarri e che comunque pure con Spalletti avrà imparato qualcosa, si è forse tornati all’antico. Alle vie che io preferisco".