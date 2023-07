Sacchi ricorda il Napoli di Sarri: "Ha valorizzato Higuain e Mertens grazie al gioco"

sulla Gazzetta dello Sport cita il Napoli di Sarri sottolineando come nel calcio, al di là delle qualità dei singoli, sia fondamentale avere un'idea di gioco di base:

"Al Napoli con lui Higuain ha fatto il record di gol e Mertens, dopo l’infortunio di Milik, si è inventato in quel ruolo e ha segnato con impressionante regolarità. Perché c’era un gioco che supportava la loro azione, c’era una trama. Il calcio è come un bel film: puoi avere gli attori più bravi del mondo, ma se il copione non è all’altezza si rischia il fiasco".