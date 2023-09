Sacchi: "Milan? Questa lezione può essere utile se allontana la superficialità, il pressapochismo e la presunzione"

Serie A - Arrigo Sacchi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

L’insistito possesso-palla ha abbassato il ritmo.

"Per forza, i giocatori non erano posizionati bene e aspettavano il pallone da fermi. Ma il problema principale è che il Milan deve diventare un collettivo e non un insieme di individualità".

Come assorbire la batosta? "Non ci si deve demoralizzare, ma si deve fare chiarezza. Per primo l’allenatore, che ha già dimostrato di essere una persona intelligente. La lezione può essere utile se allontana la superficialità, il pressapochismo e la presunzione".