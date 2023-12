Sacchi: "Napoli-Inter m'ha divertito! Mazzarri non si deve demoralizzare, dopo mezz'ora sul mio taccuino ho scritto una cosa..."

Ultime notizie Napoli - Arrigo Sacchi, ex allenatore di Milan e Real Madrid, alla Gazzetta dello Sport commenta Napoli-Inter 0-3.

Sacchi spende elogi per la qualità del gioco espresso sia dalla squadra di Mazzarri sia dai nerazzurri.

Prova di maturità, quella della squadra di Inzaghi. Ma anche il Napoli ha fatto la sua parte.

«Dopo la prima mezzora, sul mio taccuino ho scritto: è tornato il Napoli. A quel punto nessuno avrebbe immaginato che i nerazzurri avrebbero vinto in modo così largo. Questa è la ragione per cui sostengo che il Napoli non si deve demoralizzare, ma deve insistere su questa strada. Magari correggendo qualcosa in fase difensiva».