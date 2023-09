Sacchi: "È merito gran parte di Spalletti la candidatura di Kim, Kvara e Osimhen al Pallone d’oro"

Calcio Napoli - Arrigo Sacchi ha scritto sulla Gazzetta dello Sport riguardo i candidati al Pallone d'Oro:

"Osimhen, Kvaratskhelia e Kim chi avrebbe mai detto, all’inizio della passata stagione, che avrebbero potuto concorrere per un premio tanto ambito? Nessuno. E il merito di questo successo è da attribuire in massima parte a Luciano Spalletti che, nonostante il Napoli avesse ceduto pezzi pregiati come Mertens, Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly, ha saputo costruire una macchina perfetta, puntando tutto sul gioco, e ha divertito la gente".