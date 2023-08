Sacchi: "La Juve avrà un vantaggio rispetto al Napoli e non solo. Consiglio una cosa ad Allegri"

Serie A - Arrigo Sacchi sulle pagine della Gazzetta dello Sport dice la sua sulla Juventus che quest'anno non giocherà le coppe europee:

"La Juve, al contrario di Napoli, Milan e Inter, potrà effettuare una preparazione mirata partita per partita. Avere una squadra muscolare, per Allegri, è importante perché dove non si arriva con il gioco si arriva con il fisico. Sarebbe positivo se queste risorse atletiche fossero indirizzate verso un pressing offensivo, ma non credo che ciò avverrà.

Di solito le squadre di Max hanno una netta supremazia in fase difensiva, lasciando l’azione d’attacco alle invenzioni dei singoli. Se questi singoli trovano la strada per il gol, tutto bene. Se, invece, fanno fatica oppure non sono disponibili per infortunio (ad esempio Pogba), manca il piano B, e questo è un serio problema".