Sacchi: "L'assenza di Spalletti è un pericolo per il Napoli: neanche con Maradona è riuscito a vincere due scudetti consecutivi"

Calcio Napoli - Arrigo Sacchi chiama in causa il Napoli sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"A chi si domanda come mai non metto il Napoli come favorito rispondo subito: ho qualche dubbio su di loro. Il pericolo principale è che non c’è più Spalletti, l’uomo che aveva creato la meravigliosa macchina che ha dominato con merito lo scorso campionato.

E poi, altra incognita: i giocatori avranno conservato la modestia dimostrata in passato? Infine un ricorso alla storia: nemmeno con Maradona, il più grande di tutti, il Napoli è riuscito a vincere due scudetti consecutivi. Ci sarà un motivo, no? Quindi, se ci riuscisse, sarebbe un’eccezione che gli auguro, ma pur sempre di un’eccezione si tratterebbe".