Sacchi: "Italia come il Napoli di Spalletti? Complicato! Se una cosa tra i giocatori non succede, è come suicidarsi"

Ultime notizie Serie A - L'ex Milan e Real Madrid Arrigo Sacchi analizza il debutto del nuovo c.t. della Nazionale italiana Luciano Spalletti dalle colonne della Gazzetta dello Sport.

Sacchi su Spalletti

Sacchi racconta: «Spalletti non ha nessuna colpa per questo pareggio. Ma la realtà è che l’Italia, ancora una volta, è riuscita a far diventare grande la Macedonia del Nord. Questo non è ammissibile»

Che deve fare ora Spalletti?

«Luciano è un ottimo allenatore, ma non è un mago. Non gli si possono chiedere i miracoli. Un consiglio, però, mi sento di darglielo: lui ha preso una squadra che evidentemente non era all’altezza del compito. Probabilmente non conosceva tutti i giocatori dal punto di vista caratteriale. E’ necessario scegliere elementi affidabili per creare un collettivo come ha fatto a Napoli. Un c.t. non ha tempo per cambiare la mentalità dei giocatori, deve puntare su uomini che siano disponibili e che interpretino al meglio le sue idee».

Qualcuno in particolare?

«Preferisco non fare nomi. Dico soltanto che Spalletti non ha il tempo né la possibilità di modificare la testa di un giocatore che non è abituato a fare certe cose. Quindi è necessario che abbia ragazzi affidabili, intelligenti, disponibili, con elevate motivazioni e un forte spirito di squadra. Altrimenti, per un allenatore di nazionale, è come andare al suicidio e non credo che Spalletti abbia quest’intenzione».

Possibile che Spalletti riesca a far diventare l’Italia un piccolo Napoli?