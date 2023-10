Sacchi: "C'è una cosa che non mi spiego sul Milan. Lo scorso anno contro Kvaratskhelia..."

Calcio Napoli - Arrigo Sacchi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

Stefano Pioli è sul banco degli imputati. Ha responsabilità?

«L’allenatore è sempre responsabile, questo lo sa anche lui. Il punto è che Pioli deve dare chiarezza a quello che vuole fare. Bisogna che spieghi bene ai giocatori come devono stare in campo, come si devono muovere. Il Milan deve essere un blocco unico, non più lungo di trenta metri. Così ci può essere collaborazione tra i reparti. Se invece vogliono restare lunghi, peggio per loro».

Contro il Psg sono stati concessi parecchi uno contro uno a Mbappé.

«Assurdo. Proprio quello che desiderava il francese, che ha tecnica e velocità. Il raddoppio di marcatura dov’era? Eppure ricordo che nella passata stagione, contro il Napoli, avevano raddoppiato e pressato bene su Kvaratskhelia. Il problema è che, a volte, i rossoneri fanno cose giuste e poi se ne dimenticano».