Sabatini: "La storia Spalletti-Totti ha tolto qualcosa alla Roma. Felice che abbiano fatto pace"

Notizie calcio - Walter Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

La pace Spalletti-Totti. Felice?

«Giusto così: il ct è un uomo di tutti, l’altro è un campione. Luciano sul campo è il numero uno. Corretto ritrovassero un senso di amicizia, anche se quella storia ha tolto qualcosa alla Roma. C’erano giocatori distratti. Se non ha fatto danni, di certo non ha aiutato. In campo sembrava andasse il simulacro di un calciatore e un tecnico contestato».

Per chiudere, torna a Salerno?

«Parlo solo del calcio attuale. Mi dispiace molto essere ancora fuori, guardo partite in ogni momento. Il campionato è incerto e affascinante. Una cosa posso dirla: Iervolino è un grande presidente. E italiano, in un calcio di lanzichenecchi».