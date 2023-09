Gazzetta su Elmas: quella dei multiruolo a volte è una maledizione, non hanno mai il posto fisso

Ultime notizie Napoli - «Elmas sa fare tutto», disse Spalletti dopo il successo con il Leicester in Europa League, nel dicembre 2021, aggiungendo: «Si sa adattare a qualsiasi ruolo. Lo chiamiamo tappabuchi perché sa fare bene ovunque: dove sei in difficoltà ci metti lui e tira fuori sempre la roba giusta». Stasera si affronteranno in Macedonia-Italia, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Elmas sfida Spalletti

Mai veramente titolare, Spalletti Elmas l’ha schierato in due campionati in 73 partite su 76, ricambiato con 9 gol: