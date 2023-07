Napoli - Rudi Garcia vuole tenere Zielinski: il polacco ha la Lazio che lo cerca con insistenza, ma Lotito e De Laurentiis non sono ancora entrati nel vivo della trattativa. E se Garcia chiederà la permanenza serve discutere il rinnovo. Intanto, con l'Udinese il discorso è avviato da tempo per Samardzic ma i friulani vogliono 25 milioni e una percentuale sulla rivendita. Complicato ma non impossibile.