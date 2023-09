Rudi Garcia out: è durata 4 giornate la pazienza dei tifosi, capitò lo stesso con Spalletti

Il nuovo Napoli di Rudi Garcia manca ancora l'appuntamento alla vittoria per la seconda partita consecutiva. Il tecnico francese non sta convincendo i tifosi col suo gioco e già lo vorrebbero via.

Rudi Garcia

Napoli: i tifosi cacciano Rudi Garcia

Napoli - Situazione particolare quella che vive a Napoli Rudi Garcia. Perché l'allenatore è già messo tra i colpevoli principali di questi risultati non convincenti degli azzurri. Dopo 4 giornate è già esaurita la pazienza e parte già l'hastag: #GarciaOut. Prestazioni deludenti con Lazio e Genoa dove è arrivato solo 1 punto.

Ma i tifosi avevano avuto un trattamento simile con Spalletti dopo il primo anno post ko di Empoli: il solito SpallettiOut e soprattutto quell'insopportabile striscione "la Panda te la ridiamo basta che te ne vai".