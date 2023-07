Rudi Garcia mette fretta a De Laurentiis: vuole un nuovo acquisto a Castel di Sangro

Napoli - Il Napoli cerca di chiudere per un nuovo acquisto in vista della prossima stagione. Intanto, si valuta l'arrivo di uno dei nomi tra i difensori richiesti e c'è la volontà di chiudere anche in tempi molto brevi.

Calciomercato Napoli: colpo richiesto da Rudi Garcia

il campionato passato ha mostrato che Juan Jesus e Ostigard sono due super alternative. Ma nessuno dei due può far coppia fissa con Rrhamani. E anche Garcia, nonostante le parole, ora mette anche fretta a De Laurentiis: per la prossima settimana lo vorrebbe a Castel di Sangro. A riportarlo è l'edizione de Il Mattino.