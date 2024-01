Rudi Garcia-Mazzarri, media gol a confronto: col francese nettamente meglio

Napoli - I numeri di Rudi Garcia nei primi due mesi della stagione col Napoli non sembravano così negativi: 2,1 gol di media in campionato, 2 in tutta la stagione per gli azzurri durante la gestione dell'allenatore francese, esonerato a novembre scorso. La media è decisamente più bassa, però, con Mazzarri in panchina: 0,6 reti in campionato, 0,9 considerando tutta la stagione. L'alibi però c'è: le difficoltà di formazione sono una compagnia fissa per Mazzarri da quando è arrivato, le assenze restano sempre numerose e Osimhen non è mai stato un vero e proprio fattore a disposizione. Ma non è solo colpa del nigeriano. Lo scrive Repubblica.