Rudi Garcia ha una voglia matta di iniziare a lavorare: oggi inizierà a contattare i giocatori

Napoli - Rudi Garcia non ha ancora contattato i calciatori campioni d'Italia, probabilmente inizierà a farlo oggi oppure aspetterà di incontrarli di persona. Anche se qualcuno avrebbe voluto sentire già l'allenatore, lui ha preferito non disturbare nei giorni di riposo.

Napoli: Rudi Garcia non disturba i giocatori, il motivo

Come riportato da Il Mattino però Garcia sa che la stagione è stata infinita, stressante e da qui la sua decisione di non violare l'intimità dei momenti passati in famiglia dai giocatori al mare.