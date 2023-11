Rudi Garcia e la tentazione Simeone in Napoli-Empoli: la decisione

Ultime news SSC Napoli - Giovanni Simeone in cerca di una maglia da titolare, almeno in Napoli-Empoli. Dopo che Raspadori le ha praticamente giocate tutte, da quando è assente Victor Osimhen. E Rudi Garcia questa volta ha pensato a lungo a questa scelta, lo scrive Il Mattino nell'edizione odierna:

"Stavolta a Simeone ha pensato fino a questa mattina. E forse, sul cuscino della stanza affacciata sul golfo di Pozzuoli, dove ha trascorso la notte del ritiro, pure avrà riflettuto se è il caso di proporre il Cholito prima punta almeno contro l'Empoli. Anche perché Simeone, se non gioca neppure adesso, col ritorno di Osimhen rischia di divenire davvero qualcosa di troppo. E allora poiché ha puntato da sempre su certi uomini, anche con l'Empoli non cambierà nulla. Anche se Jack ha terminato la gara di Champions quasi con la lingua penzolante, toccherà ancora alla punta della Nazionale mettersi al centro del 4-3-3. Avrebbe una grande voglia di testare le sue seconde linee, ha la tentazione di puntare tutto su Simeone. Ma non ora, non oggi, non con il fiato sul collo di De Laurentiis e di una classifica che, per molti, è assai deludente. E allora poiché ha puntato da sempre su certi uomini, anche con l'Empoli non cambierà nulla".