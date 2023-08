Rudi Garcia attende l'ultimo colpo: torna la fiducia sul mercato

Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto a chiudere per l'ultimo grande colpo in questi prossimi giorni. Torna la fiducia per quanto riguarda un gioiello che Rudi Garcia attende in rosa: è Gabri Veiga.

Chi non c'è ancora agli ordini di Garcia, almeno per ora, è Gabri Veiga a causa di alcune complicazioni nell'affare. Sembrava ormai definito l'affare per il talento spagnolo classe 2002 ed invece è mancata la fumata bianca proprio quando era prevista la partenza del centrocampista verso l'Italia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto. Gabri Veiga non è partito, anche ieri s'è allenato in gruppo, ma le società hanno ripreso i contatti per provare a definire la situazione. Ieri in serata intorno alla trattativa è tornato una certa fiducia.