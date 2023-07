Rudi Garcia aspetta i nuovi acquisti: i nomi caldi

Napoli - L'allenatore Rudi Garcia lavora a Dimaro e intanto aspetta i nuovi acquisti della società del Napoli. Sono diversi i nomi caldi in lista come Lo Celso, Kilman e Faraoni, mentre il portiere Caprile sarò prelevato dal Bari e girato all’Empoli. Di ieri il ritorno di fiamma per Danso. A riportarlo è Repubblica.